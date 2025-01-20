YD-ÜFE Aralık 2024'te Yükseldi - Son Dakika
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YD-ÜFE Aralık 2024'te Yükseldi

YD-ÜFE Aralık 2024\'te Yükseldi

TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi Aralık 2024'te yıllık yüzde 23,50 arttı.

20.01.2025 10:27
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Aralık ayı verilerine göre; yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 23,50, aylık ise yüzde 0,91 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün Aralık ayına ait yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,55 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 23,53 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,19 artış, imalatta yüzde 23,53 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,53 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 24,07 artış, enerjide yüzde 8,08 artış, sermaye mallarında yüzde 27,58 artış olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,90 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,0 artış, imalatta yüzde 0,90 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,76 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,01 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,19 artış, enerjide yüzde 0,30 artış, sermaye mallarında yüzde 1,18 artış oldu.

Kaynak: ANKA

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