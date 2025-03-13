Yedigöller'de Maden Arama Ruhsatı Tartışması

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu'da bulunan Yedigöller Milli Parkı'nın yakınındaki 880 hektarlık ormanlık alanda bir şirkete maden arama ruhsatı verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "Ruhsat hangi firmaya, hangi şartlar altında ve kaç yıllığına verilmiştir?" sorusunu yöneltti.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu'da yer alan Yedigöller Milli Parkı'na yakın bir alanda maden arama ruhsatı verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ateş, son yıllarda doğal alanların madencilik faaliyetleri için tahsis edilmesine yönelik artan eleştirilere dikkati çekti.

Ateş, "Yedigöller gibi bir doğa harikasının yanı başında maden arama ruhsatı verilmesi, doğal mirasımızın gelecek nesillere aktarılması konusunda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bakanlık, bu ruhsatın hangi gerekçelerle verildiğini ve çevresel etkilerinin nasıl değerlendirildiğini kamuoyuna açıklamalıdır" dedi. Ateş, ayrıca bölge halkının da bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Madencilik faaliyetleri, sadece doğaya değil, bölgede yaşayan insanların geçim kaynaklarına, sağlıklarına da zarar verebilir. Bu tür projelerde şeffaflık ve halkın katılımı esastır" ifadelerini kullandı.

Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a şu soruları yöneltti:

"Bolu'nun Merkez ilçesine bağlı Bağışlar, Değirmenbeli, Merkeşler ve Afşar köyleri bölgesinde maden arama ruhsatı verilmiş midir? Verildiyse, hangi tarihte verilmiştir? Arama ruhsatı verilen alanın büyüklüğü ne kadardır? Ruhsat hangi firmaya, hangi şartlar altında ve kaç yıllığına verilmiştir? Ruhsat kapsamında bugüne kadar hangi faaliyetler gerçekleştirilmiştir?"