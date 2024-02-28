Türkçe, Romanya\'da Tercih Edilen Bir Ders Haline Geliyor

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Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) yürütülen "Tercihim Türkçe Projesi" ile Türkçe, Romanya'da seçmeli ders olarak öğretilmeye başlandı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Dante Alighieri Lisesi'nde başlayan ilk Türkçe dersine, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Bükreş Sektör 3 Belediye Başkanı Robert Sorin Negoita, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, Dante Alighieri Lisesi Müdürü Maria Dan, YEE okutmanları ve öğrenciler katıldı.

Bükreş'te uygulamaya geçirilen Tercihim Türkçe Projesi'yle devlet okullarında Rumen öğrenciler, Türkçe ile buluşturuluyor.

Romanya'nın köklü okulları tarafından ilgiyle karşılanan proje, pilot uygulama aşamasında olmasına rağmen Bükreş'teki 6 okulda uygulanmaya başladı.

Dante Alighieri Lisesi, 103 Numaralı Ortaokul, Titu Maiorescu Ortaokulu, Adrian Paunescu Ortaokulu, Sfantul Andrei Ortaokulu ve Uruguay Ortaokulu Türkçe derslerinin başladığı okullar arasında yer alıyor.

İlk Türkçe dersini Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Altan verdi

Dante Alighieri Lisesi'nde başlayan ilk Türkçe dersi, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Altan tarafından verildi.

Öğrencilere Türkçe tanışma diyaloğunu öğreten Altan, Bükreş YEE tarafından hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim etti.

Büyükelçi Altan, konuşmasında, Türkçeye Romanya'da büyük ilgi duyulduğuna işaret ederek, bunun Türkiye ile Romanya arasındaki tarihi ilişkilerle alakalı olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığını belirten Altan, bundan dolayı Rumenlerin Türk kültürünü ve dilini daha yakından tanımaya çalıştığını söyledi.

Altan, Tercihim Türkçe Projesi'nin bu konuda son derece iyi hazırlanmış bir program olduğunu kaydederek, "İlk Türkçe dersini öğrencilerle yaparak onların Türkçe öğrenmeye ne kadar hevesli olduğunu ilk elden görme şansı bulduk. Türkiye ve Romanya, birbirlerine çok yakın ülkeler." ifadesini kullandı.

Ortak tarihten de gelen bu yakın ilişkilerle köprüler kurduklarını vurgulayan Altan, "Yunus Emre Enstitüsü de adına yakışır şekilde iki ülke arasındaki bu dostluk ilişkilerini tesis ediyor. Hem Tercihim Türkçe Projesi'ne katılan okulları hem Yunus Emre Enstitüsünü hem de Sektör Üç Belediye Başkanı'nı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sektör 3 Belediye Başkanı Negoit, bu projenin görev alanında yapılmasından mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, YEE'ye bu projeyi ücretsiz Bükreş ile buluşturduğu için teşekkür etti.

Negoit, öğrencileri Türkçe ve diğer yabancı dilleri öğrenmeleri için teşvik ettiklerini söyleyerek, "Çünkü Türkiye ile Romanya arasında uzun yıllara dayanan kültürel, ekonomik, turistik bağlar var. Biz bu bağları daha da geliştirmek istiyoruz. Ayrıca Türkçe, turistik açıdan da bize yardımcı olacaktır. Artık tatillerimizi daha güzel bir şekilde yapabileceğiz." ifadesini kullandı.

"Proje, Romanya geneline yayılacak"

YEE Romanya Müdürü Yıldız, 10 ülkede başarıyla yürüttükleri bu projeyi Romanya'da başlattıklarını aktararak, pilot olarak Bükreş'teki 6 okulda yaklaşık 400 öğrenciyle başlattıkları bu projenin Romanya geneline yayılacağını söyledi.

Yıldız, Romanya'da Türkçe öğretilen okullarla Türkiye'deki okulları "kardeş okul" yapacaklarını ve bu öğrencilerin karşılıklı ziyaretlerde bulunacağını anlattı.

İki ülkenin birbirinin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacağına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Şimdilik hazirana kadar pilot olarak uygulanacak projemiz, 2024 Eylül ayından itibaren Bükreş geneline ve ilerleyen süreçte Romanya geneline yayılacak. İşbirliği anlamında Romanya Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere okullarımıza ve Türkçeye gönül vermiş değerli öğrencilerimize teşekkür ederim. Herkese eğlenceli bir ders dönemi dilerim."

Tercihim Türkçe Projesi'nde ilk protokol imzalanan okul olma özelliğini taşıyan Dante Alighieri Lisesi'nin Müdürü Maria Dan da YEE'nin bu fırsatı sunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, bunun önemli bir fırsat olduğuna ve Türkçenin önemine dikkati çekti.

Dan, 1600 öğrencinin 100'den fazlasının bu dili öğrenmeyi tercih ettiğini söyleyerek, "Çünkü Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz farklı projelerde sadece İngilizce değil, Türkçe konuşma ihtiyaçları olduğunu da gördüler. Türkçe, eğlenceli bir dil ve matematikle benzer noktalar taşıyor. Matematiği seven ve matematikte iyi olan birisi Türkçeyi de kolaylıkla öğrenebilir." diye konuştu.

Öğrencilere yabancı dil öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu öğrettiklerini kaydeden Dan, "Kültürel ve ticari açılardan da Türkçe bilmek büyük avantaj. Türkçe bilen birisi fırsat bulduğunda bunu en iyi şekilde değerlendirebilir." dedi.

Gelecek projelerle ülkeler birbirlerinin dilini ve kültürünü yerinde tanıyacak

Tercihim Türkçe Projesi ile okullarda Türkçe öğretiminin yanında düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla iki ülke ve kültür arasındaki yakınlığın eğitim yoluyla da artırılması hedefleniyor.

İlerleyen süreçte Tercihim Türkçe Projesi'nin alt kolu olan Kardeş Okul Projesi de hayata geçirilerek, Romanya ve Türkiye'deki "kardeş okulların" öğrenci, öğretmen ve okul idarecileri birbirlerinin okulunu ziyaret ederek dilini ve kültürünü karşılıklı yerinde tanıma imkanı bulacak.

Bükreş'teki farklı okullarla da imzalanacak protokollerle projenin öncelikle Bükreş özelinde, sonrasında da Romanya genelinde ücretsiz yaygınlaştırılması planlanıyor.

Proje, 2011'den bu yana aldığı olumlu geri bildirimlerle 10 ülkede başarıyla uygulanmaya devam ediliyor.

Romanya genelinde Türkçe öğretim faaliyetlerine devam eden YEE, kültür merkezi bünyesindeki Türkçe kurslarının yanı sıra Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi Projesi ile Romanya'da üst düzey kamu çalışanlarına da Türkçe kursları vererek yaklaşık 5 bin kişinin Türkçe ile tanışmasını sağlamıştı.