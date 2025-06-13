Yeğeni Tarafından Bıçaklanan Adam Öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'ndeki tarlada, Şenol Göktaş (63) ve yeğeni O.K. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, Göktaş'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ, JANDARMA TARAFINDAN SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli O.K, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.