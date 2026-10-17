Yemen Bakanı Zube, İran'ın Husilere füze ve İHA desteğini egemenlik ihlali saydı

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, " İran'ın Husilere destek vererek Yemen'deki savaşın uzamasına katkıda bulunduğunu" bu nedenle Tahran'ın arabulucu olmayacağını söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zube, İranlı yetkililerin Yemen'de arabuluculuk yapma tekliflerine tepki göstererek "Tahran yönetiminin çatışmada taraf olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın Husilere füze ve insansız hava araçları (İHA) sağladığını" aktaran Zube, bu desteğin Yemen'in egemenliğini ihlal ettiğini ve ülkedeki çatışmaları derinleştirdiğini ifade etti.

Zube, Husilerin Aden'deki hükümet binalarını ve havalimanını hedef aldığını, Taiz'i kuşatarak yerleşim bölgelerine saldırdığını ve Marib başta olmak üzere çeşitli vilayetlerde sivilleri hedef aldığını dile getirdi.

Yemenli Bakan, Tahran'ın Husilere destek verdiğini dile getirerek, "İran, Yemen'deki savaşın tarafıdır, arabulucusu değil." ifadesini kullandı.

Zube, Husilerin uluslararası ve bölgesel barış girişimlerine yanıt vermediğini, gerilimin azaltılmasını askeri kapasitelerini güçlendirmek için kullandığını belirterek, İran'ın Yemen'i bölgesel müzakerelerde bir koz olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.