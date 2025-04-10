Yemen'de ABD Saldırıları: 16 Ölü - Son Dakika
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Yemen'de ABD Saldırıları: 16 Ölü

Husiler, ABD'nin Yemen'deki saldırılarında 13'ü Hudeyde'de, 3'ü Sana'da toplam 16 kişinin öldüğünü açıkladı.

10.04.2025 03:16
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Yemen'deki Husiler, ABD'nin düzenlediği saldırılarda Hudeyde şehrinde 13 ve başkent Sana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan haberde, ülkenin batısındaki Hudeyde ve başkent Sana'ya yapılan ABD saldırıları hakkında bilgi verildi.

Haberde, Hudeyde'nin Havak ilçesine ABD'nin hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, "çoğu kadın ve çocuk 13 kişinin öldürüldüğü" aktarıldı.

ABD'nin başkent Sana'nın Beni Haşiş ilçesinin Racam bölgesine ve es-Sebiyn ilçesinin Nahdayn bölgesine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdiği vurgulanan haberde, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yemen'e hava saldırıları

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yönelik saldırıları sonucu 107 sivilin yaşamını yitirdiğini, 223 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de ABD Saldırıları: 16 Ölü - Son Dakika

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