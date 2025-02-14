Yemen'de Trump'ın Gazze Planına Protesto

Güncel

Yemen'in birçok kentinde on binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik açıklamalarını protesto etti.

Yemen'deki Husilerin çağrısıyla başta başkent Sana olmak üzere birçok kentte on binlerce kişi, "Gazze'yle söz üzerine, yerinden edilmeye karşı, tüm komplolara karşı" sloganıyla cuma namazı sonrası bir araya geldi.

Trump'ın Gazze planına tepki gösteren göstericiler, Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra ABD ve İsrail karşıtı pankartlar açarak, "Yemen'den bir uyarı; yerinden edilmeyi savunanları ezeriz", "Gazze biz hala yanındayız. Yanınızdayız, onlar dönerse biz de döneriz" sloganları attı.???????

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberinde, Yemen'de bugün 14 ilde 800 meydanda Gazze'yle dayanışma gösterilerinin düzenlendiği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten itibaren "Gazze ile dayanışma" kapsamında, İsrail içindeki hedeflere saldırıların yanı sıra, Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerini de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başlamıştı.