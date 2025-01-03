Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu - Son Dakika
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Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu. Hava sahasına girdikten sonra engellenen füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenler çalarken, milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildi. Öte yandan yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

03.01.2025 07:12
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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Füzenin, İsrail hava sahasına girdikten sonra engellendiği bildirildi.

MİLYONLARCA KİŞİYE "SIĞINAKLARA GİRİN" TALİMATI

Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'e Yemen'den bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiği bildirildi.

Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu

FÜZE ENKAZI MODİİN ŞEHRİNE DÜŞTÜ

İsrail hava sahasına girdikten sonra engellenen füzenin enkazının, Modiin şehri yakınlarına düştüğünün değerlendirildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu

SIĞINAKLARA KAÇARKEN YARALANDILAR

İsrail basını ise, ülke genelinde 20 kişinin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin üstlenmesi bekleniyor.

Husiler, İsrail\'in kalbini bir kez daha vurdu
Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emre Sunay:
    Vurulan füzenin enkazı şehrin yakınına düştüğü için İsrail kalbinden mi vurulmuş oluyor??? 81 0 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Ya Bu Füzelerin İsraili Vuracağını Hangi Ülke Kimler İsraile Önceden Haber Veriyo Acaba 44 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    vurmakmi sinek viziltisi bu 16 1 Yanıtla
  • Nis Ard:
    ayılar fuze maliyeti zaten husileri batırır ama İsrail Demir kubbe ile rahat, bakmayın habere siginaklara kaçma sebepleri fuzeden kopan parcalardan zarar gormemk, İsrail'e en az 1000 füze veya roket atılmıştır ölü saysisi 0 14 2 Yanıtla
  • res:
    İnsan füzeye üzülüyor artık 12 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Keşke boş araziye düşmese 7 0 Yanıtla
  • Ali boz:
    acımadı ki 4 2 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Yemen'e de bir el at artık İsrail 0 0 Yanıtla
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