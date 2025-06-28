Yengeyi Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yengesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Belediyeevleri Mahallesi'nde, 26 Haziran'da kayınbiraderi Eyüp A. (25) tarafından bıçaklanan Sebahat A. (33), tedavi gördüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli Eyüp A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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