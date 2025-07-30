Yengeyi Vurup İntihar Etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, yengesini tüfekle ağır yaralayıp intihar etti.
Mağaracık Mahallesi'ndeki evde Ferhat S. (48) ile yengesi D.S. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ferhat S'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan D.S'yi Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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