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Yeni Adıyaman Şehitliği tamamlandı

Kahraman şehitlerin aziz hatıraları Adıyaman'ın yeni şehitliğinde sergilenecek

ADIYAMAN - Vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerin kişisel eşyalarının yer alacağı müze ve şehitlik anıtının da içinde bulunduğu yeni Adıyaman Şehitliği tamamlandı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen Adıyaman Şehitliği, 6 bin 632 metrekare alan üzerine kurulan şehitlikte müze ve idare binası, ay yıldızlı şehitlik anıtı, mezar alanı, meydan ve yürüyüş yolları, tören alanı, yeşil alan olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Şehitlikte bulunan müze binasında, Adıyamanlı şehitlerin kişisel eşyalarının sergileneceği müze salonu, sinevizyon odası ve çeşitli müştemilat bulunuyor. Müze salonunda cam sergi kutuları, duvarlarında şehit fotoğraflarını koymak için sergi panosu, savaş aracı sergi alanı yer alıyor. Daha önce sadece şehit mezarlarının bulunduğu şehitlik genişletilerek bir kompleks haline getirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, beraberinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş ile birlikte şehitlikte incelemede bulundu. Adıyaman Valisi Osman Varol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz en kıymetli varlıkları olan canlarını vatanları için, bayrakları için, namusları için feda eden, bu büyük fedakarlığı yapan bizlerin en kıymetlileridir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onların mekanları cennettir, inşallah bize şefaatçi olurlar. Şehitlik konusunda Adıyaman hassas bir şehir, bu kapsamda ciddi güzel bir proje ile şehitliğimizin hem fiziksel durumunu iyileştirmek, hem de şehitlerimizin layıkıyla anılabileceği bir mekan oluşturmak için bu güzel alan ortaya çıktı. Şuan tamamlandı, artık son rötuşları yapılıyor. Burada bir tören alanımız, çok güzel de bir anıtımız var. Binanın içerisinde de Adıyamanlı şehitlerimizin özellikle özel eşyalarından oluşan müze olacak. Yine orada bir video konferans odası yer alacak. Orada da sürekli video ve görüntülerle yine şehitlerimizin anısı ziyaretçiler için canlandırılacak. Geniş bir tören alanı oluşturuldu, çünkü bizim özellikle özel günlerimizde veya şehit cenazelerimizde bu alana ihtiyaç var. Allah göstermesin inşallah bundan sonra hiç gerek olmaz, hiç kullanmayız. Ama en azından anma günlerinde kullanabiliriz. İnsanlarımızın, şehit yakınlarımızın ve şehitlerimizi ziyaret etmek isteyen diğer ziyaretçilerimizin geldiklerinde rahat edebilmesi için hem çevre düzenlemesi, hem anıtlar hem müze ile beraber onlara ne yapsak hakları ödenmez ne yapsak o fedakarlığın karşılığı olmaz ama en azından onların anısını yaşatmak gayesiyle bu proje gerçekleştirildi" dedi.