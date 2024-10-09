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Yeni Başkan Feyyaz Öz Oldu

Yeni Başkan Feyyaz Öz Oldu

AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Feyyaz Öz atandı. Benhur Özübek, İl Başkan Yardımcısı oldu.

09.10.2024 16:47
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AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Feyyaz Öz atandı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yaptığı açıklamada, AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nda önemli bir görev değişikliğine şahit olduklarını bildirdi.

İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nı büyük bir özveri ve başarıyla yürüten Benhur Özübek'in, yaş haddi sebebiyle görevini devrettiğini vurgulayan Çağlayan, "Ancak Benhur kardeşimiz, partimize olan hizmetine bundan böyle AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı olarak devam edecektir. Bu vesileyle kendisine şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ve katkılar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çağlayan, gençlik kollarının partinin dinamizmini ve geleceğini temsil eden en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Özübek'in görev süresi boyunca gençlerin AK Parti vizyonuna olan inancını pekiştirdiğine işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de kendisinin bilgi birikimi ve tecrübesiyle partimize değer katmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Benhur kardeşimizin ardından AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devralan Feyyaz Öz kardeşimize de yeni görevinde başarılar diliyorum. Gençliğin enerjisi ve heyecanını partimize yansıtacağına ve Zonguldak gençliği için güzel projelere imza atacağına inancım tamdır. Bu bayrak yarışı, her zaman olduğu gibi birliğimiz ve beraberliğimiz içinde devam edecek ve partimizi daha da ileriye taşıyacaktır."

Kaynak: AA

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