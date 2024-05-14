Yeni Delhi'deki Hastanelere Bomba İhbarı - Son Dakika
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Yeni Delhi'deki Hastanelere Bomba İhbarı

Yeni Delhi'de birçok hastaneye elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldığı iddia edildi. Polis, ihbarları ciddiye alarak geniş çaplı arama yapmak üzere bomba imha ekiplerini yönlendirdi. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Benzer ihbarlar daha önce de havalimanı ve okullara yapılmıştı.

14.05.2024 16:59
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YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de birçok hastaneye elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapılarak hastane binalarına patlayıcı yerleştirildiği öne sürüldü.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Salı günü hastane yönetimlerinin durumu haber vermesi sonucu derhal harekete geçen polis, geniş çaplı arama yapmak üzere bu hastanelere çok sayıda bomba imha ekibi yönlendirdi. Ancak şüpheli herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Polis derhal harekete geçerek, geniş çaplı arama yapmak üzere bu hastanelere çok sayıda bomba imha ekibi yönlendirdi. Ancak şüpheli herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Hedgewar Hastanesi güvenlik sorumlusu V. K. Sharma, basına yaptığı açıklamada, "Hastane binalarını titizlikle tarıyoruz. Polis ve bomba imha ekipleri burada hazır bulunuyor. Güvenliğimizi sıkılaştırdık ve kontrolleri yoğunlaştırdık" dedi.

Pazar günü Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı ve ulusal başkentteki çeşitli hastanelere elektronik posta yoluyla benzer bomba ihbarları yapılmıştı.

Bu ayın başlarında Yeni Delhi'de 100'den fazla okula gönderilen benzer mesajlar da büyük bir infiale neden olmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yeni Delhi'deki Hastanelere Bomba İhbarı - Son Dakika

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