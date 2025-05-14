Yeni Diş Hastanesi Tanıtıldı

Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne ait yeni hizmet binasının tanıtımı yapıldı.

Meram ilçesi Pirebi Mahallesi'nde yapılan hastanenin çocuk ve yetişkinlerin tedavi edilebileceği 70 diş ünitesi bulunuyor.

Vali İbrahim Akın, ayda yaklaşık 100 bin kişiye ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet verildiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Akın, "Hastanede 50 büyük, 20 çocuk ünitesi bulunuyor. Burada vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla hizmet alabilecekleri güzel bir hastane ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğünden aldığım bilgiye göre, halihazırda 1 hastanemiz, 5 ağız diş ve sağlığı merkezimiz, 27 hastanemizde 332 ünitemizle hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz 4 yılda acile gelen hasta sayısı 400 binin üzerinde." diye konuştu.

Programa, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.