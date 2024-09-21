Yeni Düzenleme ile TTB Zorunlu Olacak

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ANKARA, ULUSAL Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Tebliği'nde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe kaydolacak bireysel taşıtların Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi. Daha önce sadece kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için zorunlu olan UTTS geçişi 1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe kaydolacak bireysel taşıtları da kapsayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) akaryakıt istasyonlarında plaka bilgisinin elle girilmesinin yol açtığı usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçerek kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele kapsamında hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında değişiklikler yapıldı. UTTS Tebliği uyarınca, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan yaklaşık 8 milyon taşıta en geç 31 Aralık tarihine kadar, plaka bilgisinin kayıtlı olacağı dijital bir etiket olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu bulunuyordu. UTTS Tebliği'nde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe kaydolacak bireysel taşıtlara da TTB taktırma zorunluluğu getirildi. Ayrıca akaryakıt dağıtım şirketlerinin yürüttükleri Taşıt Tanıma Sistemi programlarına kayıtlı olan bireysel taşıtlar da 30 Haziran 2025 tarihine kadar TTB taktırmakla yükümlü kılındı. Genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere ait taşıtlar ile diplomatik temsilcilikler ve bazı uluslararası kuruluşlara ait taşıtlar ise UTTS kapsamında yer almıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt istasyonlarında plaka bilgisinin elle girilmesinin yol açtığı usulsüz fatura oluşturulmasının önlenmesi amacıyla 5 Ekim 2023 tarihli UTTS Tebliği'ni yayınlamıştı.

Yapılan denetim ve incelemelere göre, akaryakıt satışı esnasında taşıtın plaka bilgisinin elle girilmesinin kayıt dışı uygulamalara yol açtığı tespit edilmiş bulunuyor. Akaryakıt alımı yapan taşıta ait olmayan bir plakanın sisteme işlenerek usulsüz fatura oluşturulması ve bu faturalardaki harcamaların gider gösterilerek vergiden düşülmesi sebebiyle her yıl milyarlarca liralık vergi kaybı oluşuyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün kurmak ve işletmek için yetkilendirildiği UTTS'nin uygulamaya alınmasıyla Taşıt Tanıma Birimi'ne (TTB) kayıtlı olan taşıt plaka bilgileri akaryakıt alımı esnasında sisteme otomatik olarak aktarılacak. Yakıt alımı sırasında elle plaka girişini önleyerek taşıt plaka bilgilerini akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara doğrudan iletecek sistem sayesinde kayıt dışı fatura uygulamaları ve milyarlarca liralık vergi kaybı engellenecek.