Yeni Mesire Alanı İncelemesi

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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yapımı süren yeni mesire alanında incelemelerde bulundu.

Şahin, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Midyat için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, yapımı süren mesire alanında yürüyüş yolları, piknik alanları, gölet, çadır kamp alanı, kır kahvesi, oturma alanları, spor kompleksi, alışveriş noktaları olacağını ifade etti.

Vatandaşların aileleriyle birlikte doğa ile iç içe zaman geçirebilmesini sağlamak istediklerini anlatan Şahin, "Milli Savunma Bakanlığımızca belediyemize tahsisi yapılan Nusaybin yolu üzerindeki 47 dönüm alana sahip alanda yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduk. Ayrıca çalışan ailelerimizin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern yeni kreşimizin yapım çalışmalarını da yerinde inceledik. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın gönüllerince dinlenip eğleneceği yeni yaşam alanımız Midyatlı hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.

Şahin ve beraberindekiler daha sonra ilçede belediyenin yürüttüğü diğer çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.