YENİ Parti\'den Murat Emir, Norveç Büyükelçisi Gaarder ve heyetini TBMM\'de konuk etti

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder ve beraberindeki heyetle TBMM'de bir araya geldi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Norveç Büyükelçisi Sayın Andreas Gaarder ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırladık. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.