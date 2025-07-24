Yeni Parti: 'Senin Partin' Kuruluyor - Son Dakika
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Yeni Parti: 'Senin Partin' Kuruluyor

24.07.2025 18:47
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İngiltere'de yeni parti 'Senin Partin' kuruluyor, adalet ve eşitlik vurgulanıyor.

İngiltere'de solda yer alan siyasiler ile iktidardaki İşçi Partisinin Filistin politikalarını eleştiren muhalifleri bir çatı altında toplamayı planlayan partinin adının "Senin Partin (Your Party)" olacağı açıklandı.

Sosyal politikalar ve Gazze tutumunu eleştirerek iktidardaki İşçi Partisinden istifa eden milletvekili Zarah Sultana ile aday gösterilmeyince bağımsız olarak meclise giren İşçi Partisinin bir önceki lideri Jeremy Corbyn, ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dünyada yaşanan adaletsizlikler karşısında duyulan sorumluluk vurgulandı.

Yeni bir partiye ihtiyaç olduğu aktarılan açıklamada, dünyanın en zengin ülkelerden olan İngiltere'de 4,5 milyon çocuğun yoksullukla mücadele etmek zorunda olduğu belirtildi.

Hükümetin yoksulların ihtiyaçlarını gidermediği ancak savaşa milyarlar harcadığına işaret edilen açıklamada, "Bu adaletsizliği siz de biz de kabul edemeyiz. Toplumumuzdaki krizi, refah ve gücü yeniden dağıtarak gidereceğiz. Yani bu, çok zenginden vergi almak demek. Bu, sağlık sistemimizi özelleştirmeden kurtarmak, su, enerji, demir yolu ve postacılığı kamulaştırmak demek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sosyal konutlar inşa etmeye ağırlık vermek ve dünyaya zarar veren fosil yakıtlara karşı durmak gibi önceliklere de yer verilirken, "Milyonlarca insan hükümetin insanlığa karşı suçlardaki ortaklığı karşısında dehşete kapılmış durumda. Şimdi, her zamankinden daha fazla soykırıma karşı protesto hakkını savunmalıyız. Her insanın eşit değere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden İsrail'e silah satışının durmasını ve barışın tek yolu olan bağımsız bir Filistin'i istiyoruz." denildi.

Yeni siyasi harekette her inançtan insan bulunduğuna değinilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ayrıştırıcılar toplumdaki problemin sebebinin göçmenler olduğuna inanmamızı istiyor. Ama değiller. Sorun, şirketlerin ve milyarderlerin çıkarlarını koruyan ekonomik sistemden kaynaklanıyor. Kökü toplumumuzda, sendikalarımızda ve sosyal hareketlerde olan, tüm bölgelerde milletimiz için gücü inşa eden ve size ait olan bir partinin zamanı geldi. Senin Partin internet sitesinden kuruluş konferansına gidecek kuruluş aşamasının parçası olun."

Açıklamada, bu konferansta partinin siyasi yönünün, liderlik modelinin ve toplumu dönüştürecek politikaların belirleneceği kaydedildi.

Filistin destekçisi bağımsız milletvekilleri yeni parti için görüşmeler yapmıştı

İngiltere'de geçen yılki seçimde meclise giren Filistin destekçisi 5 bağımsız milletvekili, Bağımsız İttifak adında bir grup olarak hareket edeceklerini duyurmuştu.

Eski İşçi Partisi lideri Corbyn de temmuz başında katıldığı bir televizyon yayınında ittifak içindeki milletvekilleriyle yeni parti kurulması yönünde görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı.

Corbyn, yeni parti kurmaya hazırlanıp hazırlanmadıkları sorusuna, "Bu grup bir araya gelecek, bir alternatif olacak." yanıtını vermişti.

Daha sonra X hesabından bir paylaşım yapan Corbyn, 2024 seçimlerinin birinci yıl dönümünde, İşçi Partisi hükümetinin, insanların beklediği ve hak ettiği değişimi sunmayı reddettiğini belirtmişti.

"Ülkemizin şimdi yön değiştirmesi gerekiyor." diyen Corbyn, İşçi Partisinden istifa eden Sultana'yı kararından dolayı tebrik ederek, "Bizimle birlikte gerçek bir alternatif inşa edecek olmasından memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Yeni bir tür siyasi partinin demokratik temellerinin yakında şekilleneceğini paylaşan Corbyn, "Görüşmeler devam ediyor ve tüm topluluklarla birlikte insanların hak ettiği bir gelecek için mücadele etmeye heyecanla hazırım." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, İşçi Partisi, İngiltere, Filistin, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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