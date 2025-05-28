Yeni Petrol Şirketi Kuruldu

Güney Afrika'da devlet yönetiminde yeni bir petrol şirketi kuruldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Afrika Ulusal Petrol Şirketi (SANPC), hükümetin daha rekabetçi ve yatırım dostu bir petrol sektörü yaratmaya yönelik hedefleri kapsamında resmi olarak kuruldu.

Güney Afrika Maden Bakanı Gwede Mantashe, hükümetin önceliğinin büyüme odaklı olduğunu belirterek, "Eğer petrol ve gaz rezervlerimizi kullanırsak ülkemiz yıllık yüzde 5 ile yüzde 8 arasında bir büyüme sağlayabilir. Petrolümüz var, gazımız var, dolayısıyla bunları kullanmalıyız." dedi.

SANPC'nin CEO'su Mojalefa Godfrey Moagi de şirketin odaklanacağı ilk şeyin ekonomik dönüşüm olacağını söyledi.???????