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Yaptığını duyunca "Deli" diyen de var, övgüler dizen de

Yeni rektör Prof. Dr. Hatipler görevi devraldı

EDİRNE - Trakya Üniversitesi rektörlüğü görevini devralan Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Makamların koltukların gelip geçici olduğuna ve önemli olanın kalıcı izler bırakmak olduğuna inananlardanım" dedi.

Trakya Üniversitesi'nin yeni rektörü olarak göreve getirilen Prof. Dr. Mustafa Hatipler için dün devir teslim töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi'nin 11'nci dönem rektörü olarak göreve başlayan Prof. Dr. Hatipler, "Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de yeni Rektör Prof. Dr. Hatipler'e görevinde başarılar diledi.

"Bizler devlet memuruyuz"

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bu güzel ve güzide üniversitemizin almış olduğu sancağı taşıyarak şimdi yine hem üniversitemize hem de şehrimize çok büyük katkılar sunacağına inandığımız Prof. Dr. Mustafa Hatipler bu sancağı devralıyor. Bizler devlet memuruyuz. Önemli olan burada bulunduğumuz görev süresi içerisinde hizmet etmiş olduğumuz insanlara, kentimize gerçekten dokunabilmek ve ayrılırken de arkamızda hoş bir seda bırakabilmek. Bu işlerin sonu bu. Bir de alnımızın akıyla görevimizi bizden sonra bayrağı daha ileriye götürecek mevkidaşlarımıza bunu devredebilmek. Bayrağı devralan Hatipler hocamıza da inşallah bu bayrağı daha üst seviyelere taşımasına temenni ediyoruz" dedi.

"En dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacak"

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Makamların koltukların gelip geçici olduğuna ve önemli olanın kalıcı izler bırakmak olduğuna inananlardanım. Makamların büyüsünün etkisinde kalmadan, insan ve öğrenci odaklı bir hizmet dönemi geçirmeyi ve görev vaktimiz sona erdiğinde de hem eserlerimiz hem de insan ilişkilerimizle iyi hatırlanmayı umuyor ve arzu ediyorum. Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Duygusal bir gün olduğunu ifade eden eski Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da yeni Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in devraldığı bayrağı daha ileriye götüreceğini belirtti.