Yeni Ters Lale Türü Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Ters Lale Türü Keşfedildi

Fırat Nehri'nde keşfedilen ters lale, Türkiye'nin 56. türü olarak bilim literatürüne girdi.

20.05.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Nehri Havzası'nda keşfedilen ters lale, Türkiye'nin 56'ncı ters lale türü olarak bilim dünyasına kazandırıldı.

Diyarbakır'da yaşayan, 13 yıldır kelebek ve çiçekleri fotoğraflayarak kayıt altına alan doğa fotoğrafçısı ve özel eğitim öğretmeni Muhammed Yalçın, geçen yıl Fırat Nehri Havzası'nda yer alan Çüngüş ilçesi sınırlarındaki 2 bin 200 rakımlı Bosman Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Sarp arazide ilk kez karşılaştığı ters lale türünü fotoğraflayan Yalçın, elindeki verileri bu alanda uzman akademisyenlerle paylaştı.

Elazığ'da yaşayan uzman biyolog Veysel Sonay da aynı türü yine Fırat Nehri Havzası'nda yer alan Hazar Dağı'nın yüksek rakımlı bir bölgesinde fotoğrafladığı bilgisini Yalçın'a iletti.

Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen, uzman biyolog Veysel Sonay, botanik uzmanı Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos, uzman biyolog Dr. Mustafa Keskin ve doğa fotoğrafçısı Muhammed Yalçın, bu ters lale türüyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ters lalenin daha önce literatürde olmayan yeni bir tür olduğu belirlendi.

Biyolog Sonay'ın kızı Avzem'in ismine atfen "Fritillaria avzemiae", Türkçe olarak ise "Sarıkız lalesi" adıyla kayıt yapılan lale türü, uluslararası bilimsel araştırma dergisi "International Journal Of Nature And Life Sciences"da yayımlandı.

"Dünyadaki yaklaşık 170 ters lale türünden 56'sı Türkiye'de"

Ters laleyi fotoğraflayan Yalçın, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana kelebeklere ve çiçeklere ilgisinin olduğunu, 13 yıldır da Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde onlarca endemik kelebek ve bitki türünü kayda aldığını söyledi.

Geçen yıl kayıt altına aldığı ve "Çermik lalesi" ismini verdiği ters lalenin de Türkiye'nin 53'üncü türü olarak literatüre girdiğini anımsatan Yalçın, "Sürekli doğa yürüyüşlerine katılıyorum. Bu yürüyüşlerde çiçeklerin ve kelebeklerin fotoğrafını çekiyorum. Sonra bunları uzmanlarına sorarak tanımlamaya, türleri hakkında fikir edinmeye çalışıyorum." dedi.

Son yıllarda özellikle ters laleleri fotoğraflamaya başladığını anlatan Yalçın, Bosman Dağı'ndaki doğa yürüyüşünde de bir ters lalenin ilgisini çektiğini belirtti.

Yalçın, bunun diğerlerinden daha farklı olduğunu gözlemlediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Hemen fotoğrafladım, uzman biyolog Veysel Sonay hocama sordum ve kendisi de Hazar Dağı'nda bunu fotoğrafladığını söyledi. Bunun üzerine araştırmaya başladık. Her iki dağda arazi taraması yaptık. Bitkiden örnekler aldık. Bunun yeni bir tür olduğu anlaşıldı. Geçen hafta uluslararası akademik dergide yayımlandı."

Yalçın, "Dünyada yaklaşık 170 ters lale türü var. Bunun 56'sı Türkiye'de. Bulduğumuz ters lale 56'ncı tür olarak kaydedildi. Yani dünyadaki ters lalelerin üçte biri Türkiye'de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ters laleleri koparmanın cezasının 557 bin 212 lira olduğuna dikkati çeken Yalçın, keşfedilen her türün Anadolu'nun zengin florasının bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Uzman biyolog Veysel Sonay da bu özel ters lale türüne kızının isminin verilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Sonay, bölgedeki türlerin korunması ve yeni türlerin literatüre kazandırılması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Fırat Nehri, Türkiye, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Ters Lale Türü Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
11:21
Türk malı helva raflardan toplatılıyor Salmonella tespit edildi
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:40:07. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Ters Lale Türü Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.