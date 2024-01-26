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Yeni tespit edilen asteroid 2024 BJ, Dünya'ya çok yaklaşacak - Son Dakika
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Yeni tespit edilen asteroid 2024 BJ, Dünya'ya çok yaklaşacak

Gökbilimciler tarafından yeni tespit edilen 2024 BJ adlı asteroid, 27 Ocak'ta Dünya'ya, Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın bir mesafeye yaklaşacak. Uçak büyüklüğündeki bu asteroidin geçişi, Sanal Teleskop Projesi'nin canlı yayınından izlenebilecek. NASA'ya göre, asteroid Dünya'ya en yakın noktasına Türkiye saatiyle 20.30'da ulaşacak ve herhangi bir risk oluşturmayacak.

Yeni tespit edilen asteroid 2024 BJ, Dünya\'ya çok yaklaşacak
26.01.2024 - 00:47,
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Gökbilimciler tarafından yeni tespit edilen asteroid 2024 BJ, 27 Ocak'ta Dünya'ya, Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın bir mesafeye yaklaşacak.

Live Science sitesinin haberine göre, uçak büyüklüğündeki asteroidin Dünya'nın 354 bin kilometre yakınından geçeceği anlar, Sanal Teleskop Projesi'nin canlı yayınından izlenebilecek.

NASA'ya göre uçan uzay taşı Dünya'ya en yakın noktasına Türkiye saatiyle 20.30'da ulaşacak. Bu mesafe, Dünya'nın Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın olacak.

Sanal Teleskop Projesi'ne göre, 2024 BJ Dünya'ya "çok yakınlaşacak" olsa da, herhangi bir risk oluşturmayacak.

Gökbilimciler 2024 BJ olarak adlandırılan asteroidi ilk olarak 17 Ocak'ta tespit etti.

Kaynak: AA
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