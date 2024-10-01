Yeni Vakıflar Eğitimi Trabzon'da - Son Dakika
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Yeni Vakıflar Eğitimi Trabzon'da

Yeni Vakıflar Eğitimi Trabzon\'da

Trabzon'da düzenlenen eğitim programına bölgeden birçok vakıf temsilcisi katıldı.

01.10.2024 12:51
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Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vakıfların temsilcilerine yönelik "Yeni Vakıflar Eğitim Programı" düzenlendi.

Vakıflar Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelde gerçekleştirilen programa Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'den de vakıf temsilcileri katıldı.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altındaki binlerce mazbut vakfın hayır şartlarını yerine getirmek ve emanetlerine sahip çıkmak adına faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Çalık, bölgenin vakıf hizmetleri anlamında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde 62 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, 2 çevre koruma vakfı, 2 mülhak vakıf ve 96 yeni vakıf olmak üzere toplam 162 vakıf bulunmaktadır. İllere göre dağılımına bakarsak, Rize'de 53, Trabzon'da 51, Giresun'da 28, Gümüşhane'de 9, Artvin'de 6 vakfımız bulunmaktadır. Vakıflarımız, kendi senetlerinde belirtilen faaliyetlerle iştigal etmekte ve yapılan faaliyetleri gerek kendi bildirimleri gerekse sosyal ve genel medya üzerinden mutluluk ve gururla takip etmekteyiz. Tarafınızca yapılan her türlü faydalı iş kurumumuzca vakıf medeniyetinin bir parçası olarak görülmektedir. Bu da doğal olarak her birimize, olumsuz durumların önüne geçmek için daha da dikkatli olma sorumluluğunu yüklemektedir."

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlükleri Vakıf Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Erkol da vakıf kuruluşu sonrası yapılacak işler hakkında bilgiler verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Vakıflar Eğitimi Trabzon'da - Son Dakika

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