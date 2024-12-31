Yeni Yıl Güvenlik Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika
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Yeni Yıl Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Yeni Yıl Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Vali Yiğitbaşı, 2024 yılı için güvenlik tedbirlerini ve personel sayısını açıkladı.

31.12.2024 18:46
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı"na katıldı.

Yiğitbaşı başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.

Vatandaşların huzurla yeni yıla girmesi için güvenlik ve sağlık birimlerince gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"İl genelinde yılbaşı gecesi emniyet bölgesinde 24 saat esasına dayalı olarak 415 trafik ve diğer birimler ve 28 motorize ekip olmak üzere 1801 personel görev başında olacak. Ekiplerimize 3 hava aracı ve 6 dedektör köpekte eşlik edecek. Jandarma bölgesinde ise umuma açık yerlerin kontrolleri, 41 noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri icra edilecek ve 953 personel görev yapacak. Sağlık birimlerimiz ve hastanelerde de personellerimiz vatandaşlarımız için görev başında olacak."

Yiğitbaşı, amaçlarının Afyonkarahisar'da vatandaşların huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde yeni yılı karşılamaları olduğunu belirtti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğul, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Jandarma Komutan Vekili Çağrı Demiröz katıldı.

Kaynak: AA

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