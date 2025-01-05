Yeni Yıl Tedbirleri: Alkol Denetimlerinde 5 Bin 494 Sürücüye İşlem

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yeni yıl tedbirleri kapsamında; 30 Aralık 2024 -2 Ocak 2025 tarihleri arasında, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla toplam 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirildi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı.