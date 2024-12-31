Yeni Yıla Palandöken Kayak Merkezi'nde Girdiler - Son Dakika
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Yeni Yıla Palandöken Kayak Merkezi'nde Girdiler

Yeni Yıla Palandöken Kayak Merkezi\'nde Girdiler

2024'ün son gününde Palandöken Kayak Merkezi'ni dolduran yerli ve yabancı turistler, kayak yaparak yılın son saatlerini eğlenceli bir şekilde geçirdi. Kayak tutkunları, sarhoş edici kar manzarası eşliğinde yeni yıla merhaba dedi.

31.12.2024 18:07  Güncelleme: 18:14
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne gidenler, 2024'ün son günü, kayak yapıp, doyasıya eğlendi.

Yeni yıla saatler kalırken, vatandaşlar 2024 yılının son gününü Palandöken Kayak Merkezi'nde geçirdi. Kar kalınlığının 1,5 metreye yaklaştığı Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, gün boyu kayak yaptı. 30 kolay, 12 orta, 9 adet de profesyoneller için zor pisti bulunan Palandöken'i kayak tutkunları doldurdu. Molalarda semaverde demlenen çayı yudumlayan tatilciler, snowboard, kayak ve kızak yapıp, yılın son gününün keyfini çıkardı.

Palandöken'e İstanbul'dan geldiğini belirten diş hekimi Elif Kol Kılınç (37), "2024 çok yorucu bir seneydi benim için. Bayağı koşturmacalı bir seneydi. 2025'in de öyle olmasını ümit ediyorum. Güzel çalışalım, güzel yorulalım. Sonra da güzel tatil yapalım. 2024 yılında üzücü olaylar da yaşadık ülke olarak. 2025 hepimiz için ülkemiz için, tüm dünya için sevgi dolu, barış dolu bir yıl olur. Herkes mutlu olur" dedi.

Kızıyla birlikte İzmir'den Palandöken'e kayak için geldiğini ifade eden Cenk Bilal (44), "Genellikle her sene gelmeye çalışıyoruz, Palandöken'e. Hem çocuklarımız hem de bizim için iyi bir aktivite oluyor. Palandöken, Türkiye'de en sevdiğimiz kayak merkezi. Olabildiğince buraya gelmeye çalışıyoruz. Yılbaşı bahanesiyle buradayız. 2024 çok keyifli geçmedi. Sadece umut ediyoruz, 2025'in daha iyi geçmesiyle ilgili. Güzel hayallerimiz var. Umarım iyi olur" diye konuştu.

Haber: Asena TUTAR - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Turizm, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Yıla Palandöken Kayak Merkezi'nde Girdiler - Son Dakika

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