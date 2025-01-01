Yeni Yılda Samandağ Sahilleri Doldu Taşdı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yeni yılın ilk gününde, sahillerde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, yazdan kalma bir gün yaşandı. Yeni yılı ilçede karşılamak için yurdun birçok bölgesinden gelen tatilciler, aileleriyle sahil kenarlarında vakit geçirdi. Sahildeki yoğunluk, dronla görüntülendi.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,