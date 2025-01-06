Yeni Yılda Türk Halk Müziği Coşkusu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti, Yeni Yıl Özel Konseri verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konser, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti tarafından, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlendi.

Yiğit Aktı şefliğinde, konuk sanatçı Zafer Taşdan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar ilgisi gösterdi.

Türkiye'nin her yöresinden türkülerin seslendirildiği gecede, konservatuvarın halk oyunları bölümü de sahne aldı.

Konseri izlemeye gelenler de halk oyunu ekibiyle hareketli türküler eşliğinde halay çekti.