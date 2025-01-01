Yeni Yılın İlk Bebeği Şanlıurfa\'da Dünyaya Geldi

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ŞANLIURFA'da, yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. 3 kilo 340 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim konulmadı.

Şanlıurfa'da Refik ve Ayşe Kaya çiftinin ikinci çocukları saat 00.02'de Şanlıurfa Doğum Hastanesi'nde dünyaya geldi. Anne Ayşe Kaya, 3 kilo 340 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yeni yılın ilk saniyelerinde dünyaya gelen bebeğin sağlıklı olduğunu öğrenen aile, büyük mutluluk yaşadı ve yeni yılda sağlık ve huzur dilediklerini ifade etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yılın ilk bebeğin ailesine bebek seti ve altın hediye etti, mutluluklar diledi. Ailesi ise ikinci çocuklarının mutluluğunu yaşadıklarını ve bebeklerine verecekleri ismi henüz kararlaştırmadıklarını söyledi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)