Yeni Zelanda Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

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BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, 25-27 Şubat tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre ziyaret, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.