Yeni Zelanda'da 655 Bin Çocuk ve Yetişkin İstismara Uğradı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da 655 Bin Çocuk ve Yetişkin İstismara Uğradı

Yeni Zelanda'da yapılan bir soruşturma sonucunda, 1950-2019 yılları arasında devlet veya kilise bakımı altındaki 655 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinden 200 bininin istismara maruz kaldığı tespit edildi. Raporda, istismara uğrayanların çoğunluğunun yerli halk Maoriler olduğu belirtildi ve istismarın boyutu 'tahmin edilemez' olarak nitelendirildi. Raporda, istismarın sorumlularının tespit edilerek yargılanması talep edildi.

24.07.2024 10:49
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Yeni Zelanda'da 1950-2019 yıllarında devlet veya kilise bakımı altındaki 655 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinden 200 bininin istismara maruz kaldığı tespit edildi.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, devlet ve kilise bakımı altındaki kişilerin istismar edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda yayımlanan raporda, 1950-2019 döneminde bakım altındaki 655 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinden 200 bininin tecavüz, işkence ve zorla çalıştırma da dahil olmak üzere farklı şekillerde istismara uğradığı kaydedildi.

Raporda, istismara uğrayanların büyük çoğunluğunun yerli halk Maoriler olduğu aktarıldı.

İstismarın boyutu için "tahmin edilemez" vurgusu yapılan raporda, devletin binlerce kişiye yönelik istismarı önlemekte başarısız olduğuna hükmedildi.

Raporda olay, "ulusal bir utanç" olarak nitelendirilirken, istismarın sorumlularının tespit edilerek yargılanması talep edildi.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da 655 Bin Çocuk ve Yetişkin İstismara Uğradı - Son Dakika
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