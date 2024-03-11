Yeni Zelanda'da Bounty Çukuru'nda 100'e yakın yeni okyanus canlısı türü keşfedildi - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Bounty Çukuru'nda 100'e yakın yeni okyanus canlısı türü keşfedildi

Yeni Zelanda'da yapılan keşif gezisi sonucunda, ülkenin Güney Adası açıklarındaki Bounty Çukuru'nda 100'e yakın yeni veya yeni olduğu düşünülen okyanus canlısı türü tespit edildi. Keşif gezisi sırasında 4 bin 800 metre derinlikteki çukurdan alınan örnekler incelendiğinde, düzinelerce yumuşakça, üç balık, bir karides ve bir kafadan bacaklı gibi yeni türler bulundu. Bilim insanları, daha fazla örnek üzerinde çalıştıkça bu sayının artacağını ve toplam sayının yüzlerce olabileceğini düşünüyor.

11.03.2024 14:33
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Yeni Zelanda'da bilim insanları, ülkenin Güney Adası açıklarında bulunan Bounty Çukuru'nda yapılan keşif gezisi sonucunda "yeni veya yeni olduğu düşünülen" 100'e yakın okyanus canlısı türü tespit etti.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda'daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitüsü (NIWA), Te Papa Tongarewa Müzesi bünyesindeki bilim insanları ile İngiltere ve Avustralya'dan gelen uzmanlardan oluşan "Ocean Census" ekibi, şubat ayında Bounty Çukuru'nda yeni türler bulma amacıyla keşif gezisine çıktı.

Keşif gezisi kapsamında 4 bin 800 metre derinlikteki Bounty Çukuru'ndan 1800 kadar örnek toplayan ekip, yaptıkları incelemeler sonucunda 100 civarında "yeni veya yeni olduğu düşünülen" okyanus canlısı türü keşfettiklerini bildirdi.

Bulunan yeni türler arasında düzinelerce yumuşakça, üç balık, bir karides ve bir kafadan bacaklı yer alıyor.

Ekibin liderlerinden deniz biyoloğu Alex Rogers, bölgedeki biyolojik çeşitlilikten etkilendiğini ve keşfedilen türlerin sayısının artmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Daha fazla örnek üzerinde çalıştıkça bu sayının artacağını ve toplam sayının 100 yerine yüzlerce olacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Bounty Çukuru'nda 100'e yakın yeni okyanus canlısı türü keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Bounty Çukuru'nda 100'e yakın yeni okyanus canlısı türü keşfedildi - Son Dakika
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