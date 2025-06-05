Yeni Zelanda'da Haka Protestosuna Uzaklaştırma Cezası - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Haka Protestosuna Uzaklaştırma Cezası

05.06.2025 10:44
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Yeni Zelanda Parlamentosu, Haka dansıyla protesto eden 3 milletvekilini görevden uzaklaştırdı.

Yeni Zelanda Parlamentosu, geçen yıl bir oylamayı Haka dansı yaparak protesto eden 3 yerli milletvekilinin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Parlamentoda Kasım 2024'te yasa tasarısı için yapılacak oylama öncesi Haka dansıyla bunu protesto eden 3 milletvekili hakkında karar alındı.

Te Pati Maori Partisi eş başkanları Debbie Ngarewa-Packer ve Rawiri Waititi 21 gün, milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke 7 gün görevden uzaklaştırıldı.

Verilen cezalar, Yeni Zelanda Parlamentosu tarihinde bir milletvekiline uygulanan en uzun uzaklaştırma cezası olarak kayıtlara geçti.

Tartışmalı yasa tasarısına "Haka dansı" ile protesto

Yeni Zelanda Parlamentosunun Maori kökenli milletvekilleri, ülkenin yerli halkı Maoriler ile İngiliz Kraliyeti arasında imzalanan 184 yıllık antlaşmanın hükümlerinin yeniden yorumlanmasını öngören ve tartışmalara neden olan "Antlaşma İlkeleri Yasa Tasarısı" görüşmeleri sırasında oylamayı protesto ederek haka dansı yapmıştı.

Olay sonrası, Parlamento Ayrıcalıklar Komitesi, Te Pati Maori Partisi eş başkanları Debbie Ngarewa-Packer ve Rawiri Waititi'nin 21 gün, 22 yaşındaki milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke'ın ise 7 gün süreyle görevden uzaklaştırılmasını tavsiye etmişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, önerilen uzaklaştırma süresinin "parlamentodaki uygulamalarla bağdaşmadığını" ve "ağır olduğunu" belirterek, vekillerin yalnızca kınanması yönünde uzlaşı çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Haka Protestosuna Uzaklaştırma Cezası - Son Dakika

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