Yeni Zelanda ve Çin, Ticaret ve Çevre İşbirliğini Geliştirmek İçin Anlaşmalar İmzaladı - Son Dakika
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Yeni Zelanda ve Çin, Ticaret ve Çevre İşbirliğini Geliştirmek İçin Anlaşmalar İmzaladı

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Çinli mevkidaşı Li Çiang, ticaret ve çevre gibi çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla anlaşmalar imzaladı. İki lider, görüş ayrılıkları yaşadıkları konuları doğrudan ve açık bir şekilde konuşmanın önemine vurgu yaparak, birbirlerinden öğrenmeyi ve birbirlerinin gelişmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti. Li Çiang, Yeni Zelanda'yı ziyaret eden ilk Çin başbakanı olarak, Wellington'daki görüşmelerin ardından Avustralya ve Malezya'ya da ziyarette bulunacak.

14.06.2024 12:23
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Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Çinli mevkidaşı Li Çiang, ticaret ve çevre gibi çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla anlaşmalar imzaladı.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bir araya gelen ve ikili ilişkileri görüşen Luxon ile Li, toplantılarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki lider, ticaret ve çevre gibi çeşitli alanlarda ikili ilişkileri ve işbirliğini artırmak için anlaşmalar imzaladıklarını duyurdu.

Görüş ayrılıkları yaşadıkları konular hakkında "doğrudan ve açık" şekilde konuşabilmenin ikili ilişkiler açısından önemine dikkati çeken Luxon, Li'nin ziyaretini iş dünyası için yeni bir fırsat olarak değerlendirdi.

Li de konuya ilişkin açıklamasında, "Farklılıklar, alışverişimizi ve iletişimimizi engelleyen bir uçurum haline gelmemeli. Bunun yerine birbirimizden bir şeyler öğrenmemiz ve birbirimizin gelişmesine yardımcı olmamız için itici güç olmalı." dedi.

Çin Başbakanı Li Çiang, eski Başbakan Li Kıçiang'ın 2017'deki resmi ziyaretinden bu yana Yeni Zelanda'yı ziyaret eden ilk Çin başbakanı oldu. Li, Wellington'daki görüşmelerinin ardından Avustralya ve Malezya'ya da ziyarette bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda ve Çin, Ticaret ve Çevre İşbirliğini Geliştirmek İçin Anlaşmalar İmzaladı - Son Dakika

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