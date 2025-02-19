Yenice-Çan Yolunda Kar Yağışı Etkili

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Yenice- Çan yolunda kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Yenice-Çan karayolu Çal rampasında kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Yenice ve Çan ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçelere bağlı yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Yenice-Çan karayolu Çal rampasında araçlar güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri ise, karla kaplanan yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.