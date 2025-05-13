Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, terör örgütü PKK\'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Her şeye rağmen ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir boyutuna, evresine geçilmiyordur diyerek, bir şerh düşerek, terörsüz Türkiye hedefine destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihanetine ve en kanlı terör olaylarına sebep olan terör örgütü PKK'nın, kendi kendini feshetmesi sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

İhanetin mümessili olan PKK'nın, dış güçlerce kurulmuş, kurdurulmuş ve tasarlanmış bir örgüt olduğunu belirten Erbakan, "Türkiye'nin gelişmesinin önlenmesi, Türkiye'nin kalkınmasının önlenmesi, Türkiye'nin bölünüp parçalanması, Türkiye'mizin uluslararası çıkarlarının savunulmasında tökezletilmesi ve geri bırakılması amaçlanarak kurulmuş bir terör örgütüdür." diye konuştu.

Kanlı terör olaylarının yaşandığı yıllar boyunca on binlerce asker ve polis memurunun kanlı pusularda hayatını kaybettiğini anımsatan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla beraber Kürt kardeşlerimiz de bundan en büyük zararı görmüş ve binlerce, on binlerce Kürt vatandaşımız da hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. İçinde izinden dönen askerler var diye yolu kesilip yakılan otobüsler halen daha gözümüzün önündedir. Şehit düşen savcılar, kaymakamlar, doktorlar, mühendisler halen daha hatırası zihnimizdedir"

Fatih Erbakan, bu şartlar altında bölücü terör örgütü mensuplarının birer barış elçisi ilan edilmesinin şaşkınlığı, burukluğu ve kırgınlığını yaşadıklarını vurgulayarak, "Her şeye rağmen ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir boyutuna, evresine geçilmiyordur diyerek, bir şerh düşerek, terörsüz Türkiye hedefine destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olacağımızı ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Parti olarak ülkede kan dökülmesine elbette karşı duracaklarını söyleyen Erbakan, "Barışın gerçekleşmesini elbette ki isteyeceğiz. Terörsüz bir Türkiye'nin hayata geçirilmesini elbette ki destekleyeceğiz. Hakiki ve samimi barış arayışlarına tabii ki katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.