KAMUYOUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Duruşma saat 10.30 sıralarında kimlik tespiti ile başladı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katılıyor.
Son Dakika › Güncel › Yenidoğan Çetesi Davası Başladı - Son Dakika
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