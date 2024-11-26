Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Bakırköy'de devam eden duruşmada sanıkların savunmaları ve ifadeleri dikkat çekti.

26.11.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi Davası'nın duruşmasına, sanık savunmalarıyla sabah Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Bugünkü duruşmada savunma yapan sanıklardan Tuğba Özkaynak (Baş), mahkeme başkanının "Çağla, entübe olmayan bebeği entübe gösteriyor muydu?" sorusuna, "Kendisinin alanda yakındığı bir cümle, 'Bu bebeğe ilaç düşüşü yapacağım entübe gösterin' diyordu" dedi.

Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşmasının yedinci gününde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, 22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken bazı tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

"'Bu bebeğe ilaç düşüşü yapıcam entübe gösterin' diyordu."

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Tuğba Özkaynak (Baş), mahkeme başkanının "Çağla, entübe olmayan bebeği entübe gösteriyor muydu?" sorusuna, "Kendisinin alanda yakındığı bir cümle, 'Bu bebeğe ilaç düşüşü yapacağım entübe gösterin' diyordu" dedi. Duruşma savcısının evrakta sahtecilikle ilgili sorduğu, "Çağla senden bir sahtecilik yapmanı istiyor. Bunu herhangi bir yere bildirdin mi bildirmediysen neden bildirmedin. Bunu hastane yönetimine bildirmeyi düşünmedin mi?" sorusuna da "Bu isteği sadece istekte kalıyordu. Hiçbir dosya değişikliği yapmadım. Ekstra zaten çok yoğundum. Sağlık sektöründe iş bulmak kolay değil bu nedenle şikayet etmedim" diye yanıt verdi.

Savcı, "Çağla'nın seni tehdit ettiğini ve zorladığını söylüyorsun ama bir yandan da Çağla'dan para alıyorsun. Neden bu parayı almaya devam ettin? Aldığın kaynağını bilmiyor muydun?" diye sordu. Bu soruya da Özkaynak, "Shiftlik ödemesi denen bir şeydi. 4 ayda 4 kez aldım bu parayı. Hastanenin Çağla'ya vermiş olduğu, Çağla'nın da bize verdiği paraydı. Hastaneden geldiğini düşünüyordum" diye yanıtladı.

"Bebeklerle ilgili süreçlerde ben devreye giremiyordum"

Sanıklardan tıbbi sekreter Sümeyye Özdemir de "Sanıklardan Ceren Hatice Kırım'ı, Fırat Sarı'yı ve İlker Gönen'i tanıyorum. Danışman doktorlar olarak söyleniyorlardı. Sümeyye Nur Arslan, yenidoğan bölümünde hemşireydi. Bebekle ilgili süreçlerde ben devreye giremiyordum. Alan içerisindeki süreci Fırat Sarı'ya ve İlker Gönen'e iletiyordum. Yönetimin bana talimatı buydu. Ben denetim günü alana geldiiğimde üç günlük izin dönüşümdü. Ben yokken yerime biri koyulmamış. Ben yokken epikrizler yazılmamıştı. Denetim ekibi sormuş, İlker Bey'i aradım, 'üç günlük epikriz boş' demek için aradım." dedi.

"Yenidoğan 23 hastalıktı, 27 bebek vardı"

Mahkeme başkanı, Özdemir'e "Bebeği sakladım" şeklindeki tapelere ilişkin soru sordu.  Özdemir, "Bebeğin saklandığını görmedim, bizim yenidoğanımız 23 kişlik alanda 27 bebek vardı. Geldiğimde 4 taburcu vardı. Doktor da hasta kabul olmuş ama taburcu olamayınca 27 hastamız oldu. Bazı bebekleri emzirme odasına ve ailelere teslim ettiğimizi söyledim" şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme başkanının "Medisense şirketiyle para alışverişi var ne diyorsun?" sorusuna ise, "Fırat Sarı'dan veya şirketinden aldığım bir para yoktu. Borç istediğim Sümeyye Nur'a borcumu ödemiştim. Paranın o hesaptan geldiğini bilmiyordum" yanıtını verdi.

Bir bebeğin epikrizinde yaşanan anlaşmazlığın sorulmasına üzerine Özdemir, "Bir bebeğimiz vardı, 52 haftası dolan bebekler yenidoğanda duramıyor sevkimiz gerekiyordu. 112'yi aradık ama boş yer yoktu. Kendi erişkin yoğun bakımımıza çıkardık. Hemşireler arasında iletişim kopukluğu olmuş" dedi. Avukatın, "Ahmet Atilla ciro arttırımı konusunda sizden talepte bulundu mu?" diye sorduğu sanık, "Hayır olmadı" diye yanıt verdi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: ANKA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, İstanbul, Mahkeme, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:32 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı örnek gösterip “Karabiber gibi yanarsın“ dediler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 19:46:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.