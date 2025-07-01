Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşması 2'nci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyicinın katıldığı duruşma 11.00'da başladı. Bugün sanık savunmalarının dinlenilmesine devam edilecek.