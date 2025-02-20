'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3. Duruşma Devam Ediyor

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'YENİDOĞAN ÇETESİ' DAVASINDA 3'ÜNCÜ DURUŞMANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLİYOR - 1

Leyla YILDIZ/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam ediliyor. Saat 10.40 sıralarında sanık yoklamasıyla başlayan duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Duruşmaya suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen'in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından tutuklu sanık sayısı 46 olmuştu.