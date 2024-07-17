Yenişehir'de çadır yangını: 3 çadır ve 1 minibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yenişehir'de çadır yangını: 3 çadır ve 1 minibüs kullanılamaz hale geldi

Yenişehir\'de çadır yangını: 3 çadır ve 1 minibüs kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda çıkan yangın, kısa sürede diğer çadırlara ve bir minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Yangında 3 çadır ile 1 minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

17.07.2024 15:19
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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda çıkıp, diğer çadırlara da sıçrayan yangın, 1 saatte söndürüldü. 3 çadır ile 1 minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı bir çadırda çıktı. Alevler, kısa sürede diğer çadırlar ile park halindeki bir minibüse sıçradı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü. Mahalle muhtarı Hikmet Avşar, 3 çadır ile 1 minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında, can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yenişehir'de çadır yangını: 3 çadır ve 1 minibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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