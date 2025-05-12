BURSA'nın Yenişehir ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı.
Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran ekipler, Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde şap hastalığı tespit etti. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla, ilçedeki hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı. Şap hastalığı tespit edilen mahalle karantina altına alınırken, mahallede bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşılanacağı kaydedildi. Bölgeye hayvanların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
Son Dakika › Güncel › Yenişehir'de Hayvan Pazarı 1 Ay Kapalı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?