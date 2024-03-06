Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun\'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllüsü sağlık ekibi, Kamerun'da ihtiyaç sahiplerini tedavi edecek.
Sağlık altyapısının yetersiz kaldığı bölgelerde hizmet veren Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarını Kamerun'a gönderdi. Ekipte yer alan bir operatör ve iki uzman doktor, bir hemşire ile ç personel bu ülkeye gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.
Bilet ve bagaj işlemini tamamlayan gönüllü sağlık ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının uçağıyla, başkent Yaounde'ye hareket etti.
Koordinatör Obideen: "Bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz"
Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Hale Obideen, uçuş öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamerun'da yerinden edilmeye neden olan çatışmaların, iç karışıklıkların, salgın hastalıkların ve iklim krizi nedeniyle insani yardıma ihtiyacın devam ettiğini söyledi.
Ülkede 2,5 milyon çocuğun insani yardım beklediğine dikkati çeken Obideen, şunları ifade etti:
"Yeryüzü Doktorları olarak bugüne kadar 55'i aşkın ülkede çeşitli sağlık faaliyetleri yürüttük. Kamerun da bu ay gönüllü ekiplerimizle hizmet vereceğimiz ülkelerden biri. Doktorlarımızla hastanelerde hizmetler verirken bölgedeki okulları da ziyaret edeceğiz. Kadın doğum ve çocuk sağlığı alanında uzman doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızla bir haftalık süreçte bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda uzman gönüllülerimizle sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için bölgede görevli yerel sağlık çalışanlarına eğitimler vereceğiz. Ramazan ayı kapsamında da yardım çalışması yapacağız."
Kamerunlu sağlık çalışanlarına eğitim verecekler
Gönüllü sağlık ekibi, program dahilinde 9 gün boyunca bölgede doğum, kadın hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında sağlık hizmeti verecek.
Dernek çalışanları, 4,7 milyon insanın krizler nedeniyle acilen insani yardıma ihtiyaç duyduğu Kamerun'da uzmanlık gerektiren muayenelerin yanında ayrıca yerel sağlık çalışanlarına kendi tecrübelerini aktaracak, bilgi paylaşımında bulunacak.
Sunduğu hizmetlerde süreklilik sağlamayı hedefleyen dernek, yerel sağlık sistemini de destekleyecek.
Son Dakika › Güncel › Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek - Son Dakika
Adıyaman'da hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Uşakspor, Arnavutköy Belediye Spor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Enerya Enerji, Çorum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri' konferansı düzenlendi. Kahraman, enerji sektöründeki gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi verirken, öğrencilere kariyerlerine önem vermelerini tavsiye etti. Konferansın ardından Kahraman'a teşekkür belgesi takdim edildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, parti içindeki muhalefetin partiye değil, memlekete kötülük yaptığını belirtti. Bulut, seçim sürecine ilişkin çalışmaları ve sandık güvenliği konusundaki planları hakkında bilgi verdi. Ayrıca CHP'nin İsrail ile ticari ilişkileri hakkında da açıklamalarda bulundu.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin kaybolan mürettebatı için arama çalışmaları sürüyor. Gemide bulunan Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama ekipleri, kayıp kişilerin izlerini açık denizde de arıyor.
Edremit Belediyesi'nde yapılan son meclis toplantısında tüm meclis üyelerine teşekkür edildi. Başkan Selman Hasan Arslan, beş yıl boyunca birlikte Edremit'e hizmet ettiklerini belirtti.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?