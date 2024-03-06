Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun\'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun'da sağlık altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde hizmet vermek üzere gönüllü sağlık ekibi gönderdi. Bir operatör, iki uzman doktor, bir hemşire ve çeşitli personelden oluşan ekip, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ile Kamerun'a hareket etti. Ekip, bölgede bin ihtiyaç sahibine sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Ayrıca, yerel sağlık çalışanlarına eğitimler vererek sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamayı planlıyor.

06.03.2024 12:59  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllüsü sağlık ekibi, Kamerun'da ihtiyaç sahiplerini tedavi edecek.

Sağlık altyapısının yetersiz kaldığı bölgelerde hizmet veren Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarını Kamerun'a gönderdi. Ekipte yer alan bir operatör ve iki uzman doktor, bir hemşire ile ç personel bu ülkeye gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

Bilet ve bagaj işlemini tamamlayan gönüllü sağlık ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının uçağıyla, başkent Yaounde'ye hareket etti.

Koordinatör Obideen: "Bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz"

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Hale Obideen, uçuş öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamerun'da yerinden edilmeye neden olan çatışmaların, iç karışıklıkların, salgın hastalıkların ve iklim krizi nedeniyle insani yardıma ihtiyacın devam ettiğini söyledi.

Ülkede 2,5 milyon çocuğun insani yardım beklediğine dikkati çeken Obideen, şunları ifade etti:

"Yeryüzü Doktorları olarak bugüne kadar 55'i aşkın ülkede çeşitli sağlık faaliyetleri yürüttük. Kamerun da bu ay gönüllü ekiplerimizle hizmet vereceğimiz ülkelerden biri. Doktorlarımızla hastanelerde hizmetler verirken bölgedeki okulları da ziyaret edeceğiz. Kadın doğum ve çocuk sağlığı alanında uzman doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızla bir haftalık süreçte bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda uzman gönüllülerimizle sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için bölgede görevli yerel sağlık çalışanlarına eğitimler vereceğiz. Ramazan ayı kapsamında da yardım çalışması yapacağız."

Kamerunlu sağlık çalışanlarına eğitim verecekler

Gönüllü sağlık ekibi, program dahilinde 9 gün boyunca bölgede doğum, kadın hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında sağlık hizmeti verecek.

Dernek çalışanları, 4,7 milyon insanın krizler nedeniyle acilen insani yardıma ihtiyaç duyduğu Kamerun'da uzmanlık gerektiren muayenelerin yanında ayrıca yerel sağlık çalışanlarına kendi tecrübelerini aktaracak, bilgi paylaşımında bulunacak.

Sunduğu hizmetlerde süreklilik sağlamayı hedefleyen dernek, yerel sağlık sistemini de destekleyecek.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Kamerun, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:50:00. #1.12#
SON DAKİKA: Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement