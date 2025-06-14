Yeşil Bayrak Ödül Töreni Gerçekleşti

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verme amacıyla uygulanan Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni düzenledi.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleştirilen törene, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bayram Güleç ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu katıldı.

İlkokul öğrencilerinden oluşan Eko-Tim Korosu'nun müzik gösterisi sunduğu törende konuşan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, programa dahil olan okul sayısının giderek arttığını belirterek, bu sayının artmasının, yeni kuşakların çevreye daha duyarlı bakacağı ve geliştireceğine dair inançlarını pekiştirdiğini söyledi.

Bu çerçevedeki en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü dile getiren Ateş, "Öğretmenlerimiz yetiştirdikleri öğrencilerle, onların tüm yurda, hatta dünyaya yayılmasıyla birlikte, çevrenin ileriye yönelik olarak daha iyi, yaşanır hale getirilmesi doğrultusunda bize güven veriyor." dedi.

Konuşmanın ardından, Türkiye genelinde 1237 okulda yürütülen Uluslararası Eko-Okullar Programı bünyesinde, 2 yıl boyunca çevre konusunda yürüttükleri çalışmalarla uluslararası standartta kaliteye ulaşan 492 Eko-Okul'a Yeşil Bayrak ödülü verildi.