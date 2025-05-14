Yeşil Çelik Zirvesi İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
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Yeşil Çelik Zirvesi İstanbul'da Toplandı

Çelik sanayi, yeşil dönüşüm için İstanbul'da önemli stratejileri tartışarak buluştu.

14.05.2025 16:54
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Çelik sanayi ile yeşil dönüşüm ekosistemi İstanbul'da buluştu

İSTANBUL - Çelik sanayinin yeşil dönüşümüne yön vermek amacıyla düzenlenen "Yeşil Çelik Zirvesi-Green Steel Summit 2025", kamu, sanayi, finans, enerji ve teknoloji dünyasından üst düzey temsilcileri bir araya getirdi. Karbonsuz üretim, döngüsel ekonomi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS'ye) uyum gibi stratejik başlıkların ele alındığı zirvede konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Sektör olarak kendimizi sürdürülebilirlik, ileri teknoloji ve verimlilikle şekillenen bu yeni döneme göre dönüştürmeliyiz" mesajını verdi. Zirve; sektörün karbonsuz üretim yol haritasını şekillendirmek, iş birliklerini güçlendirmek ve Türkiye'nin iklim hedeflerine katkı sunmak açısından önemli bir kilometre taşı oldu.

Çelik endüstrisinin yeşil dönüşüm sürecini ele almak üzere düzenlenen "Yeşil Çelik Zirvesi - Green Steel Summit 2025", 13 Mayıs Salı günü İstanbul Emaar Address Hotel'de gerçekleştirildi. SteelData organizasyonuyla ve Tosyalı Holding ana sponsorluğunda düzenlenen zirve, çelik sanayinin karbonsuz üretim yolculuğuna ışık tuttu. Yeşil enerji, teknoloji, finans, kamu ve sanayi dünyasından üst düzey isimleri buluşturan etkinlikte, sektördeki sürdürülebilirlik adımları, emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi ve regülasyonlar kapsamlı biçimde masaya yatırıldı. Zirve; otomotiv, beyaz eşya, makine, inşaat gibi çelik tüketicisi sektörlerin yanı sıra yeşil enerji, teknoloji, finans ve akademi dünyasından temsilcileri ağırladı. Katılımcılar; karbonsuz üretim teknolojileri, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), karbon nötr hedefler ve sektörel iş birlikleri gibi başlıkları tartıştı. Yerli ve yabancı kuruluşların temsilcileri, çelik sanayinin karbonsuzlaşma sürecini ve bu sürecin mevcut üretim modellerine ve gelecek stratejilerine etkilerini çok boyutlu olarak ele aldı.

" Dünya, küresel tek bir pazardan ziyade giderek daha parçalı bir yapıya doğru evriliyor."

Yeşil Çelik Zirvesi 2025'in açılış konuşmasını yapan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, çelik sanayisinin Net Sıfır hedeflerine ulaşmada oynayacağı kritik role dikkat çekerek, "Bu toplantıyı dünyada önemli değişimlerin olduğu bir süreçte yapıyoruz. O yüzden bugünü bizler için bir fırsat olarak görüyorum" dedi.

Tosyalı, konuşmasında makroekonomik dengesizlikler, iklim krizi, ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümle birlikte çelik endüstrisinin çok boyutlu bir sınamadan geçtiğini vurgulayarak, "İklim krizi, makroekonomik dengesizlikler, küreselleşmeye bakışta olan değişimler ve yapay zeka ile ileri teknolojideki gelişmeler zorlayıcı olmaya devam ediyor" diyen Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya, küresel tek bir pazardan ziyade giderek daha parçalı ve bölünmüş pazarların olduğu bir yapıya doğru evriliyor. Çin ve ABD arasındaki gerginlik küresel rekabet şartlarını da dönüştürüyor. Burada bize düşen ise ev ödevimizi iyi yapmak. Ben şikayet eden tarafta olmak yerine, çözüme odaklanan tarafta olmamızın hepimiz için daha faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sektörün mevcut emisyon yapısına da değinen Tosyalı, "Bugün küresel çelik endüstrisi, dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının %7'sinden sorumlu. Dünyada çelik üretiminde kullanılan enerji kaynağına bakıldığında %73 ile kömür hala ilk sırada yer alıyor. Hurda ile üretim yapan tesislerin oranı ise sadece yüzde 14. Bu sebeple emisyonların azaltılması için yenilenebilir enerjiye ve temiz teknolojilere daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Ülkemizde özellikle güneş gibi temiz enerji kaynaklarının sanayide kullanımının daha fazla teşvik edilmesi ve hidrojen üretimi ve dağıtımı ile ilgili standartların oluşturulması büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

"Yatırımlarımızın üç odağı var: Sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek."

Tosyalı Holding'in bu alandaki yatırımlarından bahseden Tosyalı, "Bu minvalde, bizim de Tosyalı olarak odaklandığımız temel konulardan biri GES yatırımları ve üretimde hidrojen kullanımı… Dünyanın en büyük çatı üstü GES'ine sahip şirketi olarak güneş enerjisi yatırımlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız ile hammaddeden nihai ürüne kadar uzanan bir çelik ekosistemi inşa ediyoruz. Büyük deprem felaketine rağmen ülkemizin son yıllardaki en büyük sanayi yatırımı olan Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisi'nde üretime 2023 yılında başladık. 2,5 milyar dolar yatırımla tamamlanan bu tesisimiz, Türkiye'nin 4 milyon ton yassı çelik ithalatını ortadan kaldırırken katma değerli çelik ihracatına da önemli bir katkı sağlamaya başladı. Yatırımlarımızın üç odağı var: sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek. Madenden nihai ürüne kadar her şeyi Tosyalı ekosistemi içerisinde çözümlüyoruz" sözlerini kullandı.

Fuat Tosyalı, konuşmasının sonunda sektöre, "Sektör olarak kendimizi sürdürülebilirlik, ileri teknoloji ve verimlilikle şekillenen bu yeni döneme göre dönüştürmeliyiz" çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yeşil Çelik Zirvesi İstanbul'da Toplandı - Son Dakika

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