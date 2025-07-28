Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadele İçin Kurabiye Etkinliği - Son Dakika
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Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadele İçin Kurabiye Etkinliği

28.07.2025 11:15
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Yeşilay Samsun Şubesi, bağımlılıkla farkındalık oluşturmak için yeşil kurabiye dağıttı.

Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hilal şeklinde yeşil renkli kurabiye yapılıp vatandaşlara dağıtıldı.

Samsun'daki aşçılık akademisi atölyesinde Samsun, Amasya ve Sivas'tan şube başkanları, kadın ve gençlik komisyonu başkanı ile gönüllülerin katılımıyla, Yeşilay'ı temsilen hilal şeklinde yeşil renkli kurabiyeler yapıldı.

Kurabiyeler, farkındalık oluşturmak amacıyla Atakum sahilinde vatandaşlara dağıtıldı, bağımlılıkla ilgili bilgi verildi.

Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele için her fırsatın değerlendirilmesi ve insanlara dokunulması gerektiğini söyledi.

"Amacımız Yeşilay'ın sevgisini insanlarımızın gönüllerine yerleştirmek"

Yeşilay isminin vatandaşların gönüllerinde yer edinmesi gerektiğini vurgulayan Ejder, "Çok güzel bir kurabiye çalışması yapıldı, yeşil renkte, Yeşilay'ın simgesi olan hilal şeklinde. Amacımız Yeşilay'ın sevgisini insanlarımızın gönüllerine yerleştirmek, Yeşilay'ı hatırlatmak, onlar için çalıştığımızı hissettirmek. Tek derdimiz, gayemiz bu. Herkesten Yeşilay'a destek olmalarını talep ediyoruz. Çünkü hiçbir aile, kendini bağımlılıktan korunmuş olarak kabul edemez. Her genç, her çocuk hayatın bir döneminde bir bağımlılık türüne yakalanabilir. Onun için halkımızdan Yeşilay'a destek olmalarını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşilay başkanları olarak farklı bir farkındalık oluşturması açısından mutfağa girdiklerine dikkati çeken Ejder, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele için her fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bazen futbol turnuvasında çocuklarımıza ödül veriyoruz. Bazen bir mutfak atölyesi gerçekleştiriyoruz, workshop şeklinde faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizim bir mottomuz var, 'Yeşilay her yerde'. Yeşilay her yerde bayrak göstermeli. Futbol takımı stadyuma çıkarken orada pankart açabilir veya bir etkinlikte kadınlarımızı, gençlerimizi bir araya getirebiliriz. Hayat boşluk kabul etmiyor. Gençlerimizin, insanlarımızın faydalı faaliyetlerle zamanını doldurursak, onların bağımlılığa geçmelerini önlemiş oluyoruz. Bu açıdan da özellikle spor, sanat, müzik gibi faydalı ve güzel hobiler, çocuklarımızı, gençlerimizi bağımlıktan da koruyor. Takım çalışması, arkadaş ruhunun gelişmesi, bir sonraki faaliyetlerimizi güçlendiriyor."

"Bağımlılıkla mücadele kapsamında her noktada olmaya çalışıyoruz"

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de yeşil kurabiyelerle farkındalık oluşturmak için mutfağa girdiklerini, önlüklerini, şapkalarını takarak tezgahın başına geçtiklerini anlattı.

Bazen kültürel, bazen de sosyal faaliyetlerde bulunduklarını belirten Güneş, "Burada yeşil kurabiyeler yaptık. Samsun, Sivas ve Amasya illerimizden başkanlarımız bulunuyor. Şube başkanlarımız, kadın ve gençlik komisyonu başkanlarımızla mutfakta yeşil kurabiyelerimizi yaptık. Bağımlılıkla mücadele kapsamında her noktada olmaya çalışıyoruz." dedi.

Karadeniz Aşçılar Federasyonu Birliği Başkan Vekili ve Samsun'daki aşçılık akademisinin ortağı Hacı Kurt Şancı ise farkındalık projesi gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bağımlılığa son vermek için başkanlarımızla beraberiz. Yeşilay iyi ki var. Bu şehir, ülke, çocuklarımız bizim, vatandaşlarımız bizim." diye konuştu.

Aşçılık akademisinin ortaklarından Mehmet Sayal da sosyal sorumluluk projelerine memnuniyetle destek olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Amasya, samsun, Güncel, Yaşam, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadele İçin Kurabiye Etkinliği - Son Dakika

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