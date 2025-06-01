Yeşilay’dan Bisiklet Turu - Son Dakika
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Yeşilay’dan Bisiklet Turu

Yeşilay’dan Bisiklet Turu
01.06.2025 15:32
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Yeşilay, sağlıklı yaşam için 6 ilde bisiklet turu düzenledi, bağımlılıkla mücadele vurgulandı.

Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Çorum'da bisiklet turu düzenlendi.

Atakum sahilinde bir araya gelen bisikletliler, Yeşilay'ın faaliyetleri ve etkinlik hakkında bilgi verilmesinin ardından pedal çevirmeye başladı.

Bisikletlilerin kıyı şeridinde tur attığı etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde Yeşilay da katkı sağladığı için mutlu olduklarını dile getirdi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Güneş, "Sağlık için pedal çevireceğiz, bugün de sportif faaliyetle sahadayız. Bisiklete gönül veren vatandaşlarımızla birlikte keyifli sürüş yapacağız. Bisiklet turundan sonra sağlıklı besinler ikram edilecek." ifadelerini kullandı.

Güneş, Yeşilay'ın etkinliklerinin, 7'den 70'e herkese hitap ettiğini sözlerine ekledi.

Sinop

Sinop'ta bisiklet turu için katılımcılar, Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı.

Yeşilay Sinop Şubesi Başkan Vekili Şule Koca Demir, burada yaptığı konuşmada, bisiklet turunun sağlıkla pedal çevirmek, bağımlılıkla mücadele edebilmek ve toplumu sağlıklı yaşama teşvik edebilmek amacıyla düzenlendiğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, Kurtuluş Caddesi'nden başlayarak sırasıyla Tuzcular Caddesi, Sakarya Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde pedal çevirdi. Bisikletliler, güzergahı tamamlayarak yeniden Uğur Mumcu Meydanı'na döndü.

Turun tamamlanmasının ardından yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kastamonu

Yeşilay, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle hayata geçirilen etkinliğin Kastamonu ayağına katılmak isteyen bisikletliler Merkez Spor Salonu önünde bir araya geldi.

Her yaştan katılımın olduğu bisiklet turunda bisikletliler, Olukbaşı mevkisinde bulunan alışveriş merkezinin önündeki kavşaktan dönerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın bağımlılıklarla 105 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Bisiklet Turu'nun önemine dikkati çeken Durgut, "Çok mutluyuz. Bunu sadece fiziksel bir spor olarak değil bağımlılıklara farkındalık olarak düzenliyoruz. Bu etkinliğe emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Amasya

Amasya'da düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet turu için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplandı.

Müdürlük önünden bisiklet turuna başlayan katılımcılar, Yavuz Selim Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Şube Başkanı Selim Türkmen, amaçlarının gençleri bağımlılıktan uzak tutmak, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak olduğunu söyledi.

Bisiklet turunun bu farkındalığın güzel bir parçası olduğunu belirten Türkmen, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte Yeşilay gönüllüleri tarafından bağımlılıkla mücadeleye dair bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Bisiklet turuna Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet turu için İl Jandarma Komutanlığı yanında toplandı.

İl Jandarma Komutanlığı yanından bisiklet turuna başlayan katılımcılar, TOKİ konutlarına kadar pedal çevirdi.

Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları, "Etkinliğimize gençlerin katılması bizi mutlu etti. Katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çorum

Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan yüzlerce bisikletli, Gazi, İnönü ve Akşemseddin Caddelerinde pedal çevirerek Kent Park'ta toplandı.

Etkinlikte konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeşilay'ı herkesin çok iyi bildiğini ifade ederek, "Hepiniz bilgisayara çok meraklısınız. Yeşilay'ın sitesini gezerseniz ne kadar önemli işler yaptığını, ne kadar çok etkinlik içinde olduğunu göreceksiniz." dedi.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengili, Türkiye'nin obezitede Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu kaydederek, "Bu çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, ekran bağımlılığı ve sporsuz bir yaşam obezitenin temel nedenidir. Fazla kilo her zaman hastalıklara davetiye çıkarmakta, kalitesiz bir hayat geçirmeye neden olmakta ve ömrü kısaltmaktadır. Yeşilay da tıpkı bağımlılıklardaki tehlike gibi bu tehlikeyi görerek bisiklet turlarına önem vermektedir." diye konuştu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder de Yeşilay'ın tütün ürünleriyle de mücadele ettiğini vurguladı.

Etkinlikte onlarca çocuğa çekilişle bisiklet, kask, gözlük, yağmurluk ve akıllı saat hediye edildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Amasya, samsun, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Çorum, Tokat, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay’dan Bisiklet Turu - Son Dakika

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