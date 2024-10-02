Yeşilay'dan Gençlere Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika
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Yeşilay'dan Gençlere Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay\'dan Gençlere Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, gençlerin korunması için önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

02.10.2024 21:46
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Nasıl ki vatanımız mukaddes ve muazzezse, her gencimiz, her çocuğumuz da mukaddestir, korunmalıdır." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan ve Kurumsal İş Birlikleri Direktörü Egemen Akyüz ile Van'a gelen Dinç, Van Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra beraberindekilerle İpekyolu ilçesindeki Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne geçen Dinç, şube başkanı Zafer Şahin ve kurum personeli ile bir araya geldi.

Dinç, çocukların ve gençlerin bağımlı olmaması için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız önleme çalışmalarını Türkiye'nin 120 noktasındaki şubelerimiz ve üniversitelerdeki gençlik kulüplerimiz üzerinden yapıyoruz. İnsanlarımızın bağımlılıklara esir edilmemesi için çok kararlı ve yoğun bir şekilde gece gündüz demeden tek gündemle çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

İnsanların bağımlılıktan korunması için çaba gösterdiklerini dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Nasıl ki vatanımız mukaddes ve muazzezse her gencimiz, her çocuğumuz da mukaddestir, korunmalıdır. Bu konuda mücadele etmeye, her türlü gayreti göstermeye fazlasıyla değer. Herhangi bir şekilde bir kardeşimiz bağımlılığa düştüyse, bağımlılık pençesinde ızdırap çekiyorsa ondan da ümidimizi kesmiş değiliz. Bu konuda da Türkiye'nin 107 noktasında ücretsiz şekilde, tamamen gizlilik esasında, kimseyle bilgileri paylaşılmadan psikoterapi hizmeti verdiğimiz bir sistemimiz var."

Beş tür bağımlılıkla mücadele ettiklerini anlatan Dinç, "Tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve internetle ilişkili bağımlılıklar. Bu alanlarda zorluk yaşayan, problem yaşayan insanlara biz burada ücretsiz psikoterapi hizmeti veriyoruz. Önleme çalışmaları da bu beş alana yoğunlaşmış durumda." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Dinç, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, van, Son Dakika

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