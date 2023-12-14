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Yeşilay Edirne Şubesi Bağımlılıkla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Yeşilay Edirne Şubesi Bağımlılıkla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Yeşilay Edirne Şubesi, çeşitli projelerle bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirilirken, Benim Kulübüm Yeşilay Projesi ile ilkokul ve ortaokullarda bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapıldı. Yetişkin Eğitim Programı Projesi ve Akran Eğitim Programı Projesi ile de eğitimler verildi ve binlerce kişiye ulaşıldı.

Yeşilay Edirne Şubesi Bağımlılıkla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
14.12.2023 - 10:35,
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Yeşilay Edirne Şubesi bağımlılıkla mücadele çalışmalarını çeşitli projelerle sürdürüyor.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında, Yeşilay gönüllüleri tarafından saha ziyareti yapıldı. Ziyaretlerde Yeşilay Danışmanlık Merkezi tanıtıldı.

Benim Kulübüm Yeşilay Projesi kapsamında da Yeşilay gönüllüleri ilkokul ve ortaokullarda bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, yaş gruplarına uygun şekilde Yeşilay tanıtımı yapıldı. 309 öğrenciye ulaşıldı. Yetişkin Eğitim Programı Projesi kapsamında ise yetişkin eğitimleri verildi.

Akran Eğitim Programı Projesi'nde de Genç Yeşilay Gönüllüleri akran eğitimi eğiticisi olan gönüllülerle üniversite öğrencilerine Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri verildi. Bu kapsamda 45 eğitimle 3 bin 430 kişiye ulaşıldı.

Kaynak: AA
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Edirne, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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