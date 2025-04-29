Yeşilay Elazığ\'da Çocuklarla Buluştu

Elazığ'da Genç Yeşilay ve üniversite öğrencileri, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Genç Yeşilay ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fethi Sekin Kız Yurdunda kalan öğrenciler, çocuklarla bir araya geldi.

Burada öğrencilere Yeşilay'ın tanıtımını yapan ekipler, çeşitli etkinlikler düzenledi.